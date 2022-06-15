Müge Anlı son bölümde hareketli dakikalar! Olay yeri inceleme o eve gitti, çamaşırları ortaya çıktı! Ahmet Ataoğlu öldürüldü mü?

Müge Anlı son bölümde hareketli dakikalar! Olay yeri inceleme o eve gitti, çamaşırları ortaya çıktı! Ahmet Ataoğlu cinayet kurbanı mı? Milyonlar Atv canlı yayınına kilitlendi. Bugün Müge Anlı canlı yayınında, 10 gün önce Antalya'da kayıplara karışan Ahmet Ataoğlu'dan bir iz arandı. Yaşanan gelişmelerin ardından olay yeri inceleme, Ahmet'in son görüldüğü eve gitti. Motosikleti maskeli bir kişi tarafından yol kenarına bırakılan Ahmet Ataoğlu'nun kaybında cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. İşte Müge Anlı'da bugün yaşanan son dakika gelişmesi...