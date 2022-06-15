Haberler Haber Videoları Müge Anlı son bölümde hareketli dakikalar! Olay yeri inceleme o eve gitti, çamaşırları ortaya çıktı! Ahmet Ataoğlu öldürüldü mü?

Müge Anlı son bölümde hareketli dakikalar! Olay yeri inceleme o eve gitti, çamaşırları ortaya çıktı! Ahmet Ataoğlu öldürüldü mü?

Müge Anlı son bölümde hareketli dakikalar! Olay yeri inceleme o eve gitti, çamaşırları ortaya çıktı! Ahmet Ataoğlu öldürüldü mü?
15.06.2022 13:18

OTOMATİK OYNAT

Haber 14:13
6'lı masaya 'Nasreddin Hoca'lı...
Haber 02:02
Kaset bombası!
Haber 01:45
Kılıçdaroğlu Ekremci...
Haber 04:39
Lunaparkta 3 çocuk dehşeti...
Haber 01:07
Evlilik yıl dönümlerinde 100...
Haber 00:45
Ankara'da selde kaybolan...
Haber 04:44
Başkan Erdoğan'a Van'da sevgi...
Haber 02:07
Lunaparkta korku dolu anlar!...
Haber 30:15
Doğu’nun incisi Van’a 154...
Haber 02:48
CHP işi restorasyon
Haber 00:39
Yunanistan Türkiye'yi tehdit...
Haber 04:59
Ankara yine sele teslim oldu,...

Müge Anlı son bölümde hareketli dakikalar! Olay yeri inceleme o eve gitti, çamaşırları ortaya çıktı! Ahmet Ataoğlu cinayet kurbanı mı? Milyonlar Atv canlı yayınına kilitlendi. Bugün Müge Anlı canlı yayınında, 10 gün önce Antalya'da kayıplara karışan Ahmet Ataoğlu'dan bir iz arandı. Yaşanan gelişmelerin ardından olay yeri inceleme, Ahmet'in son görüldüğü eve gitti. Motosikleti maskeli bir kişi tarafından yol kenarına bırakılan Ahmet Ataoğlu'nun kaybında cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. İşte Müge Anlı'da bugün yaşanan son dakika gelişmesi...

Haber Videoları

Motosikletini maskeli ve şapkalı bir kişi yol kenarına bıraktı.

Müge Anlı son bölümde hareketli dakikalar! Olay yeri inceleme o eve gitti çamaşırları ortaya çıktı! Ahmet Ataoğlu cinayet kurbanı mı?

SON DAKİKA