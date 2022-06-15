Müge Anlı son bölümde hareketli dakikalar! Olay yeri inceleme o eve gitti çamaşırları ortaya çıktı! Ahmet Ataoğlu cinayet kurbanı mı?
Müge Anlı son bölümde hareketli dakikalar! Olay yeri inceleme o eve gitti, çamaşırları ortaya çıktı! Ahmet Ataoğlu cinayet kurbanı mı? Milyonlar Atv canlı yayınına kilitlendi. Bugün Müge Anlı canlı yayınında, 10 gün önce Antalya'da kayıplara karışan Ahmet Ataoğlu'dan bir iz arandı. Yaşanan gelişmelerin ardından olay yeri inceleme, Ahmet'in son görüldüğü eve gitti. Motosikleti maskeli bir kişi tarafından yol kenarına bırakılan Ahmet Ataoğlu'nun kaybında cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. İşte Müge Anlı'da bugün yaşanan son dakika gelişmesi...
15.06.2022 13:17 - Son Güncelleme: 15.06.2022 13:21
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA HAREKETLİ ANLAR!
Müge Anlı son bölümde hareketli dakikalar! Olay yeri inceleme o eve gitti çamaşırları ortaya çıktı! Ahmet Ataoğlu cinayet kurbanı mı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Ataoğlu ailesi, oğulları Ahmet Ataoğlu'nun 5 Haziran'dan bu yana kayıp olduğunu söyledi. 34 yaşında olan Ahmet'in en son arkadaşlarıyla dışarı çıktığını ve bir daha da haber alınamadığını ileri sürüldü.
10 gündür kayıp olan Ahmet Ataoğlu'na ait motosikleti de geç adamın kaybından bir gün sonra bulundu.
Kayıptan bir gün sonra yani 6 Haziran 2022 Pazartesi günü Ahmet Ataoğlu'nun motosikletinin, maskeli ve şapkalı bir kişi tarafından yol kenarına bırakıldığı ortaya çıktı.