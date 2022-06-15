Müge Anlı son bölümde hareketli dakikalar! Olay yeri inceleme o eve gitti çamaşırları ortaya çıktı! Ahmet Ataoğlu cinayet kurbanı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Ataoğlu ailesi, oğulları Ahmet Ataoğlu'nun 5 Haziran'dan bu yana kayıp olduğunu söyledi. 34 yaşında olan Ahmet'in en son arkadaşlarıyla dışarı çıktığını ve bir daha da haber alınamadığını ileri sürüldü.