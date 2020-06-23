Müge Anlı Ecrin bebek cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı! Katil kim? Fuhuş, kasten adam öldürme...

23.06.2020 10:42

Müge Anlı Ecrin bebek davasında son dakika gelişmelerini aktardı. Türkiye'nin konuştuğu Ecrin bebek cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıkıyor. 7 Mayıs'ta evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin bebek ormanlık alanda ölü olarak bulunmuştu. Peki, Müge Anlı'daki Ecrin bebek cinayetinde son durum ne? Ecrin Bebek'in katili bulundu mu? Katil kim ya da kimler? Müge Anlı'daki Ecrin bebek davasında Samsun İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti ve 9 kişi gözaltına alındı! Peki Ecrin bebek davasında gözaltına alınan 9 kişi kim? İşte 23 Haziran 2020 Atv canlı yayın Müge Anlı'da son dakika Ecrin bebek cinayeti gelişmesi...