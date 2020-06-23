Müge Anlı Ecrin bebek cinayetinde son dakika gelişmesini aktardı! Katil kim? Fuhuş, kasten adam öldürme...
Müge Anlı Ecrin bebek davasında son dakika gelişmelerini aktardı. Türkiye'nin konuştuğu Ecrin bebek cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıkıyor. 7 Mayıs'ta evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin bebek ormanlık alanda ölü olarak bulunmuştu. Peki, Müge Anlı'daki Ecrin bebek cinayetinde son durum ne? Ecrin Bebek'in katili bulundu mu? Katil kim ya da kimler? Müge Anlı'daki Ecrin bebek davasında Samsun İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti ve 9 kişi gözaltına alındı! Peki Ecrin bebek davasında gözaltına alınan 9 kişi kim? İşte 23 Haziran 2020 Atv canlı yayın Müge Anlı'da son dakika Ecrin bebek cinayeti gelişmesi...
Müge Anlı Ecrin bebek davasında son dakika gelişmesini aktardı. Ecrin bebeğin katili kim? Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ecrin bebek dosyasında, Vezirköprü ilçesinde geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun belirlendiğini, Ecrin'in ölümüyle ilgili 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MÜGE ANLI'DAKİ ECRİN BEBEK OLAYI!
27 Mayıs günü Alancık Mahallesi'nde, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri denetim yaptıkları arazide, Ecrin bebeğin kaybolduğu noktadan 6 kilometre uzaklıkta, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet bulmuştu. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemiklerde bulunmuştu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplanmış ve kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
KEMİKLERİN SONRADAN BIRAKILDIĞI İHTİMALİ
Kemikler ile Minik Ecrin'e ait ayakkabı ve kıyafetleri bulduğu bölgede, bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen AFAD ve Jandarma ekipleri, savcı nezaretinde dere yatağında arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda AFAD'ın 'Abrek' isimli kadavra köpeği de kullanılıyor.