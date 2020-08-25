Müge Anlı açıkladı herkes şoke oldu! Şiar Kılıç'ın ölümünde o doktor konuştu! '2 saat önce...'

25.08.2020 12:28

Müge Anlı canlı yayında Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesini açıkladı. Anne Gülüzar Amanet ve eşi Hami Kıcı'nın çocuğu dövdükleri, çeşitli işkenceler uyguladıkları ve öldürdükten sonra yangını bilerek çıkardıkları iddiaları canlı yayına taşındı. Geçtiğimiz Nisan ayında 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti.9 yaşındaki oğlu Şiar Kılıç'ın babası oğlunun şüpheli ölümünün netlik kazanması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Müge Anlı, Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturmada adı geçen doktorun sözlerini canlı yayında açıkladı. İşte 25 Ağustos Müge Anlı canlı yayınında son dakika Şiar Kılıç gelişmesi...