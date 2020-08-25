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Müge Anlı açıkladı herkes şoke oldu! Şiar Kılıç'ın ölümünde o doktor konuştu! '2 saat önce...'

Müge Anlı canlı yayında Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesini açıkladı. Anne Gülüzar Amanet ve eşi Hami Kıcı'nın çocuğu dövdükleri, çeşitli işkenceler uyguladıkları ve öldürdükten sonra yangını bilerek çıkardıkları iddiaları canlı yayına taşındı. Geçtiğimiz Nisan ayında 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti.9 yaşındaki oğlu Şiar Kılıç'ın babası oğlunun şüpheli ölümünün netlik kazanması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Müge Anlı, Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturmada adı geçen doktorun sözlerini canlı yayında açıkladı. İşte 25 Ağustos Müge Anlı canlı yayınında son dakika Şiar Kılıç gelişmesi...

25.08.2020 12:13 - Son Güncelleme: 25.08.2020 12:22
Müge Anlı açıkladı herkes şoke oldu! Şiar Kılıç'ın ölümünde o doktor konuştu! '2 saat önce..'

Müge Anlı Atv canlı yayınında Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili şoke eden bilgiyi aktardı. Türkiye'nin merak ettiği 9 yaşındaki Şiar Kılıç yangından önce öldürüldü mü? Şiar'ın annesi Gülüzar Amanet canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

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Müge Anlı açıkladı herkes şoke oldu! Şiar Kılıç'ın ölümünde o doktor konuştu! '2 saat önce..'

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Müge Anlı açıkladı herkes şoke oldu! Şiar Kılıç'ın ölümünde o doktor konuştu! '2 saat önce..'

Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti.9 yaşındaki oğlu Şiar Kılıç'ın babası oğlunun şüpheli ölümünün netlik kazanması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Samet Kılıç oğlunun sırlarla dolu ölümünü canlı yayında anlattı.

Müge Anlı açıkladı herkes şoke oldu! Şiar Kılıç'ın ölümünde o doktor konuştu! '2 saat önce..'

GÜLÜZAR AMANET'TEN ŞÜPHE BIRAKAN SÖZLER

"Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. "Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek" diyen kadının yaşanacaklarını önceden rüyalarında görüyorum sözleri şaşkınlık yarattı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen izleyiciler küçük çocuğunun gizemli ölümünden anne ve üvey baba Hami Kıcı'yı sorumlu tuttu. İddialar "9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?" sorusunu düşündürdü.

Müge Anlı açıkladı herkes şoke oldu! Şiar Kılıç'ın ölümünde o doktor konuştu! '2 saat önce..'

Sık sık ev değiştirdiği ortaya çıkan Gülizar Emanet'in komşuları, Müge Anlı programında tanık oldukları olayları anlattı. Pek çok görgü tanığı Gülizar Emanet'in çocuklarını dilendirdiğini, şiddet uyguladığını iddia etti.

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