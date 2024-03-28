MSB: Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi!

Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın konferans salonunda haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdürdüğünü belirterek, "Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı; 268'i Irak'ın, 378'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 646 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Diğer taraftan Suriye'de istikrarın sürdürülmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" dedi.

'HUDUTLARDA 2 BİN 572 KİŞİ ENGELLENDİ

Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 82 kişinin yakalandığını kaydeden Aktürk, "Yakalanan şahıslardan 2'si terör örgütü mensubudur. 2 bin 572 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 3'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 39 bin 412 olmuştur" diye konuştu.

'SAYIN BAKANIMIZ, ABD HEYETİNİ KABUL EDECEK'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de bugün Hatay'a bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten Aktürk, "Sayın Bakanımız, yarın ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetini kabul edecektir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, ramazan ayı süresince Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani erişim sağlanması kararını olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Beklentimiz, İsrail'in bu karara uymasıdır. Fakat Gazze'de artarak yaşanan zulmün son bulması adına kalıcı ateşkesin ilan edilmesi kaçınılmazdır. Uluslararası toplumu, kendi gözleri önünde yaşanan toplu katliamlara karşı ortak bir tutum sergilemeye ve vahşeti durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Ayrıca yerli ve milli savunma sanayinin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan TSK'nin imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün arttığına dikkati çeken Aktürk, "Bu kapsamda 21 Mart'ta, TÜBİTAK tarafından geliştirilen 'Taşınabilir Atış Kontrol Birimi' sistemi icra edilen atış testlerini başarıyla tamamlayarak Deniz Kuvvetlerimizin 5 Adet Süper Mushshak uçağı da Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınmıştır" diye konuştu.

'ABD'YE MİLLİ GÜVENLİK HASSASİYETLERİMİZ DİLE GETİRİLECEK'

Öte yandan bakanlık kaynakları, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetinin 29 Mart Cuma günü yapacağı ziyarete ilişkin, "Sayın Bakanımız yarın Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nden 4 üyeyi bakanlığımızda kabul edecektir. Görüşmenin ikili askeri ilişkilerimizin gündeminde yer alan terörle mücadele ve ABD'nin PKK/YPG'ye sağladığı destek başta olmak üzere F-16 tedarik ve modernizasyon süreci, Kongre onayı bekleyen tedarik projeleri gibi hususlarda milli güvenlik hassasiyetlerimizin en üst seviyede dile getirilmesi için fırsat oluşturacağı değerlendirilmektedir" dedi.

Bakanlık kaynakları, sosyal medyada yer alan İzmir Limanı'nı ziyaret eden Yunan gemisinin Türk bayrağı çekmemesi paylaşımlarına yönelik ise "Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan liman ziyareti gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor" değerlendirmesinde bulundu.