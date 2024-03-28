Kandil'e DEM FETÖ'ye merhem! 15 Temmuz'daki milli iradeye "Kot üstüne kefen çeken zibidiler" diyen eczacı çırağı Özgür Özel'e suç duyurusu

CHP'nin 'çırak' statüsündeki genel başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz'da demokrasi destanı yazan şehitlere ve gazilere hakaret etti. FETÖ'ye geçit vermeyen milli iradeyi 'kot üstüne kefen çeken zibidiler' olarak tanımladı. Özel'in haddini aşan bu küstah sözleri "CHP Genel Başkanı değil de sanki FETÖ sözcüsü konuşuyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Gelişme üzerine 15 Temmuz Derneği, Özgür Özel'le ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Bu gelişmeler ışığında TAKVİM, Özgür Özel'in kabarık FETÖ dosyasını açtı. Özel'in eczacılık yaptığı dönemden CHP koltuğuna oturduğu güne kadar FETÖ'ye alan açan eylem ve söylemlerde bulunması dikkatlerden kaçmadı.