RAMAZAN İMSAKİYE
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MSB paylaştı! Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz

MSB paylaştı! Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz
11.05.2021 20:02
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Bakanlıktan son dakika...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İşte o anlar...


Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonunda terör örgütü 'ya darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

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