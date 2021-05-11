RAMAZAN İMSAKİYE
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Instagram'dan Selçuk Bayraktar’ın İsrail’i eleştiren paylaşımına sansür

Instagram'dan Selçuk Bayraktar’ın İsrail’i eleştiren paylaşımına sansür
11.05.2021 22:02
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Sosyal medya plaformalarının taraflı tutumu sürüyor. Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a sansür uyguladı. Instagram, Bayraktar'ın İsrail'de işgalcilerin Mescid-i Aksa alevler içinde yanarken dans eden görüntüsünü eleştiren paylaşımını kaldırdı.


Filistinlileri hedef alan saldırılarını sürdürüyor. İşgalci İsrail'in saldırılarınında 30'a yakın Filistinli Müslüman şehit oldu.

'den İsrail'in işgal girişimine tepkiler peş peşe yükseldi.

Sosyal medya plaformaları ise yine sansür uyguladı.

BAYRAKTAR' A SANSÜR
Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı 'a sansür uyguladı.

BAYRAKTAR: "SİZİN FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ, İNSAN HAKLARI DİYEN İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜZ BATSIN!
Selçuk Bayraktar; Instagram'ın, "İsrail: Irkçı faşist terör devleti. Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir? Bu yaktığınız ateş ancak size döner. Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir. #AksadaBaskınVar #AlAqsaUnderAttack" ifadelerinin yer aldığı paylaşımının kaldırdığını açıkladı.

Selçuk Bayraktar şunları söyledi:
"Instagram aşağıdaki paylaşımımı 'nefret söylemi' diyerek kaldırmış. Çocukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!"

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