Haberler Video MSB: Eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

17.12.2019 12:36

Milli Savunma Bakanlığı: Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.


Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.



OPERASYON SÜRÜYOR!
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
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