'Pençe 3 Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu! Geçiş yolları ateş altında

TSK tarafından 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Avaşin ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe Harekatı' başlatıldı. Harekatın kapsamı genişletilerek, 12 Temmuz'da yine Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 'Pençe 2 Harekatı' düzenlendi. TSK, sınır güvenliğini sağlamak ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Ağustos'ta bu kez Şırnak ile Hakkari'nin karşısında bulunan Irak'ın Haftanin ve Sinat bölgelerine 'Pençe 3 Harekatı' başlattı. Kara havacılık unsurları, Türk Hava Kuvvetleri jetleri ile İHA ve SİHA'ların da kullanıldığı harekat kapsamında, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 100'den fazla terörist, etkisiz hale getirildi. Çok sayıda sığınak, barınak, silah mevzi ve mağara da imha edildi.