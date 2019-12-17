2020 asgari ücret zammı ilk rakamları bugün belli oluyor! Asgari ücret ve AGİ için konuşulan zam oranları neler? 17.12.2019 11:36

Son Dakika: Milyonlar asgari ücretli çalışan gözlerini bugün yapılacak olan toplantıya çevirmiş durumda. Asgari ücret ve AGİ zam oranı hakkında bugün yeni gelişmeler olabilir. Milyonlar bugün gerçekleştirilecek asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrasında çıkacak asgari ücret zammı kararına odaklandı. Takvim.com.tr olarak asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesinde masada bulunan zam oranlarını sizler için derledik. Patronlar 100 TL'si devlet destekli en fazla 2 bin 262 TL önermişti. 2020 yılı asgari ücret zammı enflasyon rakamlarına göre yapılan araştırmalarda asgari ücretin yüzde 12 ile 17 arasında olması bekleniyor. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Son Dakika: Asgari ücretin 2020'de ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ederken, gözler işverenlerin ev sahipliğinde yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısına çevrildi. Asgari görüşmelerinde kıyasıya bir pazarlık yaşanıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de verilecek ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez toplanıyor. 2020 asgari ücret zammı asgari ücret tespit komisyonu toplantıları sonrasında kesinleşmiş olacak. Asgari ücret ile çalışanlar merakla asgari ücret zam oranlarını merak ettiği bugünlerde asgari ücret tespit komisyonu toplantısında yer alan zam oranlarını sizler için derledik.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı bugün yapılacak toplantı sonrasında asgari ücret zammı konusunda net bir karar almaya yakınlaşmış olacak.

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ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI YAPILACAK

İlk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikinci toplantısını işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te yapan Komisyon, üçüncü toplantısını bugün, işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde saat 14.00'da yapılacak.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor.

TÜİK ASGARİ ÜCRETLİ BİR İŞÇİNİN GIDA HARCAMASINI PAYLAŞACAK

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde kritik nitelikteki toplantı öncesi, komisyonun işçi ve işveren taraflarının talepleri netlik kazandı.

TÜRK-İŞ VE DİSK'TEN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "hem geçim ücretini hem de milli gelir artışını dikkate aldığımızda asgari ücret talebimiz en az net 3 bin 200 TL'dir." dedi.

TİSK ise TÜİK'in, salt gıda harcaması hesaplamasından yola çıkıp Komisyona bir rakam sunmasını karşı çıkarak, asgari ücret tespitinde iş gücü maliyetlerinin, rekabet gücünün, yatırımların, hedef işsizlik ve hedef enflasyonun hep birlikte dikkate alınması görüşünde.

PATRONLAR 2 BİN 262 LİRA ÖNERDİ

Patronlar 100 TL'si devlet destekli en fazla 2 bin 262 TL önerdi. Konuyla ilgili konuşan bir TİSK yetkilisi, işverene sağlanan devlet desteğinin 100 liradan 200 liraya çıkarılması şartıyla asgari ücrete yüzde 12, yani bu yıl sonu beklenen enflasyon oranı kadar zammın makul olacağını söyledi. Buna göre işveren tarafı halen 2 bin 20 TL olan asgari ücretin 2020'de en fazla 2 bin 262 TL olmasını istiyor.

İşverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesini isteyen TİSK, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmamasını, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği'nin yüzde 6'ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyor.

2020 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

Takvim.com.tr olarak asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesinde masada bulunan zam oranlarını sizler için derledik.

Asgari ücret zam oranları yaptığımız araştırmalara göre şöyle:

2019 Asgari ücret: 2.020 TL yüzde 15 zam yapılması ile 303 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 323 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 20 zam yapılması ile 404 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 424 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 25 zam yapılması ile 505 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 525 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 30 zam yapılması ile 606 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 626 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 35 zam yapılması ile 707 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 727 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 40 zam yapılması ile 808 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 828 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 45 zam yapılması ile 909 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 929 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 50 zam yapılması ile 1.010 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 3 bin 30 TL olması anlamına geliyor.

2020 asgari ücret zammı bu oranlar arasından bir oran arasından seçilecek. Milyonlarca asgari ücret ile çalışan da belirlenecek 2020 asgari ücret zammı sonrasında 2020 yılı asgari ücret maaşına kavuşmuş olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor

2020 ENFLASYON HEDEFİ

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı'na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.

ASGARİ ÜCRETİN MALİYETİ İŞVEREN İÇİN 3 BİN 6 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2019 ASGARİ ÜCRET AGİ DÂHİL NE KADAR?

Medeni Durum Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.