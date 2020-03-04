Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş Bahar Kalkanı açıklaması 04.03.2020 14:45

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir. Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz, birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurlarıdır." dedi.