Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınırlarının açmasının ardından Yunanistan sınırına giden mülteciler Yunan askerleri tarafından sert müdahale ile karşılaşıyor. Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin silahla açtığı ateşte 1 göçmenin öldüğünü 5 göçmenin de yaralandığı bildirildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İşte o anlar...
Yunan güvenlik güçlerinin silahla açtığı ateş sonucu 1 göçmen öldü 5 göçmen yaralandı! İşte o anlar | Video04.03.2020 14:42
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