Yunan güvenlik güçlerinin silahla açtığı ateş sonucu 1 göçmen öldü 5 göçmen yaralandı! İşte o anlar | Video 04.03.2020 14:42

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınırlarının açmasının ardından Yunanistan sınırına giden mülteciler Yunan askerleri tarafından sert müdahale ile karşılaşıyor. Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin silahla açtığı ateşte 1 göçmenin öldüğünü 5 göçmenin de yaralandığı bildirildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İşte o anlar...