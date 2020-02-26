Milletin adamı 66 yaşında! Başkan Erdoğan'a AK Parti Grubu'nda klipli doğum günü kutlaması

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 66. yaş günü. AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kliple kutladı. İşte TBMM'deki grup toplantısında Başkan Erdoğan'a izletilen o video ve duygu dolu anlar...
AK Parti milletvekilleri, 26 Şubat 1954'de doğan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü için klip hazırladı Klip, AK Parti'nin Twitter hesabından, "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun" mesajı ve 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle paylaşıldı. Klip, TBMM'deki grup toplantısında Erdoğan'a da izletildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.