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Milletin adamı 66 yaşında! Başkan Erdoğan'a AK Parti Grubu'nda klipli doğum günü kutlaması

Milletin adamı 66 yaşında! Başkan Erdoğan'a AK Parti Grubu'nda klipli doğum günü kutlaması

26.02.2020 11:44

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 66. yaş günü. AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kliple kutladı. İşte TBMM'deki grup toplantısında Başkan Erdoğan'a izletilen o video ve duygu dolu anlar...


AK Parti milletvekilleri, 26 Şubat 1954'de doğan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü için klip hazırladı Klip, AK Parti'nin Twitter hesabından, "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun" mesajı ve 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle paylaşıldı. Klip, TBMM'deki grup toplantısında Erdoğan'a da izletildi.
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