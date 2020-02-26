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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Hocalı Katliamı mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Hocalı Katliamı mesajı!

26.02.2020 12:21

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hocalı Katliamı’nın 27’inci yıl dönümüne ilişkin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak, yaptığı videolu paylaşımda "Üstünden 28 yıl geçmesine rağmen acımızın hiç dinmediği, can kardeşlerimizin katledildiği Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacağız. Allah hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet kılsın” ifadelerini kullandı.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından Hocalı Katliamı'nın 27'nci yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak "Üstünden 28 yıl geçmesine rağmen acımızın hiç dinmediği, can kardeşlerimizin katledildiği Hocalı Katliamı'nı asla unutmayacağız. Allah hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet kılsın." diye yazdı.

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