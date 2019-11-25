Meteoroloji'den o iller için son dakika sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Çatı uçması, sel ve su baskınına dikkat |Video 25.11.2019 09:52

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Muğla, Antalya, İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Uşak, Isparta ve Burdur'da şiddetli gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Yağış için saat veren Meteoroloji, anil sel ve su baskını, ağaç veya direklerin devrilme riskine karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Isparta, Burdur, Muğla ile Antalya''da şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. İşte Meteoroloji'den yapılan 25 Kasım hava durumu raporu...

MUĞLA'DA ŞİDDETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla'da 25 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların 26 Kasım Salı sabahına kadar il genelinde çok kuvvetli (metrekareye 21-75 Kg), Muğla Merkez, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (metrekareye 100 Kg ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANTALYA'DA ŞİDDETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'da 25. Kasım Pazartesi günü başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinde etkisini artırarak, Salı günü gün boyu devam edeceği, il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

O İLLER İÇİN SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak illerinde 25 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 26 Kasım 2019 Salı günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ISPARTA VE BURDUR'DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Isparta ve Burdur illerimizde 25.11.2019 Pazartesi günü öğle saatlerinde başlayacak sağanak yağışların 26.11.2019 Salı akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 Kg/m2), Burdur'un Bucak ve Ağlasun, Isparta'nın Egirdir ve Sütçüler ilçelerinde ise şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.