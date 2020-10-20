Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Kuvvetli yağış geliyor | 20 Ekim HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: bu akşam saatlerinde Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri ile Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Feke ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerinde kuvvetli, akşam ve gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor" denildi. İşte 20 ekim hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: bu akşam saatlerinde Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri ile Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Feke ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerinde kuvvetli, akşam ve gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor" denildi. İşte 20 ekim hava durumu.



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Feke ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli(51-75kg/m²) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.