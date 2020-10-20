İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu batağına düşen gençlerin içler acısı hali! Her odada aynı görüntü...

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'ndeki metruk binayı uyuşturucu bağımlıları kendilerine mesken tuttu. ATV Haber ekipleri uyuşturucu batağındaki gençlerin mesken tuttukları o binanın içini görüntülediler. Binanın bütün katlarında bulunan her odada aynı görüntülerin bulunduğunu göze çarparken bağımlıların uyuşturucu içerken kullandıkları malzemelerde gözlerden kaçmadı. Polis sık sık baskın yaptığı binada bağımlıları tek tek yakalıyor ama bataklık kurumuyor.