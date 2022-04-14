RAMAZAN İMSAKİYE
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Maske zorunluluğu kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ''Bilim Kurulu toplantı sonrası...''

Maske zorunluluğu kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ''Bilim Kurulu toplantı sonrası...''
14.04.2022 16:07 - Son Güncelleme: 14.04.2022 16:15

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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere gelecek hafta Bilim Kurulu'nda çok önemli kararlar alınacak" dedi.

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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere gelecek hafta Bilim Kurulu'nda çok önemli kararlar alınacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısının, en önemli toplantılardan biri olacağını belirtti.

"Endişe enmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı müsterih olun." diye konuşan Bakan Koca, şunları kaydetti;

Hatırlarsanız maskeli bu son yazımız olacak demiştim. O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi o yaza giriyoruz. Giresun'da da üç ay önce hatırlarsanız Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum. En kötü günlerimiz geride kaldı endişe etmeyiniz müsterih olun diye konuşmam olmuştu. O dönemde de bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere endişe ile yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum, Endişe enmeyiniz en kötü günlerimiz geride kaldı müsterih olun.

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere önemli bu anlamda alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız.

Maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya bunu değerlendirmiş olacak.

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