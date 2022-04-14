Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, Beykoz'da trafik kazası geçirdi.

İspanyol futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Montero, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a transfer oldu ve siyah-beyazlı formayla bugüne kadar 40 maça çıktı bunların 34'üne ilk 11'de başladı.