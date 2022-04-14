Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero Beykoz'da trafik kazası geçirdi. Montero kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı! Olay yerinden ilk fotoğraflar da geldi.
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero Beykoz'da trafik kazası geçirdi. Montero kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı! Olay yerinden ilk fotoğraflar da geldi.
Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, Beykoz'da trafik kazası geçirdi.
İspanyol futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Montero, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a transfer oldu ve siyah-beyazlı formayla bugüne kadar 40 maça çıktı bunların 34'üne ilk 11'de başladı.