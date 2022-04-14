RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Javi Montero trafik kazası geçirdi

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Javi Montero trafik kazası geçirdi

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Javi Montero trafik kazası geçirdi
14.04.2022 12:43 - Son Güncelleme: 14.04.2022 12:44

OTOMATİK OYNAT

Haber 06:37
Manavgatlı yangın mağdurları...
Haber 00:45
Zehir tacirinden akılalmaz...
Haber 05:57
Ayamama Deresi mavi ve siyah...
Haber 04:58
İETT tam 158.657 kez arıza...
Haber 02:28
Sınır dışı edilen Suriyeliler...
Haber 02:42
Bir kadın cinayeti daha! Eski...
Haber 00:28
ABD'de polis siyahi bir genci...
Haber 01:15
Park kavgası silahlı çatışmaya...
Haber 02:36
Putin'i çıldırtacak hamle!...
Haber 01:58
Ümitcan Uygun'un cezası belli...
Haber 04:20
Nisanda görüldü! Kalınlığı 20...
Haber 02:28
1 ayda 800 otopark cezası...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero Beykoz'da trafik kazası geçirdi. Montero kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı! Olay yerinden ilk fotoğraflar da geldi.

Haber Videoları

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, Beykoz'da trafik kazası geçirdi.

İspanyol futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Montero, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a transfer oldu ve siyah-beyazlı formayla bugüne kadar 40 maça çıktı bunların 34'üne ilk 11'de başladı.

SON DAKİKA