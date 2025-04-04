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Marmaris’te 5 yıldızlı otelde yangın!
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Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın!

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 08:34 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 08:34

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin kazan dairesinde başlayan yangın otel odalarına sıçradı. Yangına müdahale için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabahın erken saatlerinde bir otelde yangın çıktı. Kazan dairesinde başladığı öğrenilen yangın otel odalarına sıçradı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Otel odalarına sıçrayan yangını fark eden görevlilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.

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