Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama: ''Günü geldiğinde...''

Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? sorusunu canlı yayında yanıtladı. Yavaş soruyu "Genel Başkan'ın iradesi dışında bir şey yapmam. Günü geldiğinde karar verilir." diye yanıtladı. Yavaş, ''Kılıçdaroğlu Adaysın derse cevabınız ne olur?'' sorusuna ise ''Onu o zaman düşünmek lazım'' yanıtını verdi. İşte Yavaş'ın konuya dair ayrıntılı açıklaması...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki soruyu cevaplayan Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Günü geldiğinde karar verilir"

Meral Akşener ve diğer genel başkanların mutabık olduğu bir konu var. Sistem meselesi. Cumhurbaşkanlığı sistemi işlemiyor. Diyorlar ki bir yan yana gelelim ve sistem belirleyelim. Bu değişince Cumhurbaşkanının bir anlamı kalmıyor. Cumhurbaşkanlığının önemli olmadığını düşünüyorum. Benim Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında bir şey yapmam mümkün olamaz. Onun vesilesi ile adımızı duyurduk. Bir iz bırakıyoruz. Genel başkanının bu konudaki elini rahatlatmamız lazım. Benim gururumu okşuyor ama motivasyonumu bozuyor.

Genel başkanların elini rahatlatmamız lazım. Adaylık konusunda genel başkanlar açık açık günü geldiğinde karar vereceğiz diyorlar. Ortada seçim meçim yok. Hiç mi işiniz yok. Biz imkan varsa Ankara'nın yüzde yüzünü memnun etmek istiyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu 'aday olun' derse...

O zaman düşünmek lazım. Ne ülkenin gündemi ne bir şey. Muhalefet erken seçim istiyor.