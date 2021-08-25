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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Afganistan'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Afganistan'ı görüştü
25.08.2021 09:43 - Son Güncelleme: 25.08.2021 09:45
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Afganistan'ı görüştü. Görüşmede, Afganistan’daki son gelişmeler ele alındı.


Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Afganistan'ı görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, "Blinken, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Afganistan'da devam eden iş birliğimiz ve vatandaşlarımızın, müttefiklerimizin, ortaklarımızın güvenli ve düzenli tahliyesini sağlamak için sarf ettiğimiz çabalar ele alındı." ifadesini kullandı.

Öte yandan Blinken da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Çavuşoğlu ile bugün bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve bölgede çok değerli bir ortak." görüşünü paylaştı

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