Manisa Kula'da makilik alanda yangın! Ekipler müdahale ediyor

Manisa Kula'da makilik alanda yangın çıktı. Badem ağaçlarının da bulunduğu bölgedeki yangına ekipler karadan ve havadan müdahaleye başladı. Yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde yer yer badem ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda başlayan yangına karadan müdahale ediliyor.

Eroğlu ile Başıbüyük mahalleleri arasındaki Çelengöz Sulama Göleti yakınlarından duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 8 arazöz ile Kula, Selendi ve Alaşehir'den ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

Yer yer badem ağaçlarının bulunduğu yangının yayılma bölgesinde bulunan bir çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.