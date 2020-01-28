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Manisa'da deprem anı kamerada

Manisa'da deprem anı kamerada

28.01.2020 15:32

Manisa Kırkağaç'ta 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme markette yakalanan vatandaşların panik anları kameralara anbean böyle yansıdı.


Bugün saat 14.26'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik Kırkağaç ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERALARA YANSIDI

Deprem anında içeride bulunan market sahibi ve müşteri sarsıntı ile birlikte panik halinde kendilerini dışarı atarken depremin şiddetiyle raflardaki malzemelerin düşmesi kamaralara yansıdı. Akhisar'daki bir işyerinde de bilgisayar başında olan bir kadın sarsıntının başlamasıyla ofisi terk etmesi kameralara yansıdı.

HASARA NEDEN OLMUŞTU

22 Ocak Çarşamba günü de saat 22.22'de merkez üssü Akhisar Musalar Mahallesi olan 5.4 şiddetindeki deprem Kırkağaç ilçesinde hasara neden olmuştu. Depremin ardından yarım saat içinde en büyüğü 3.8 olan 13 artçı sarsıntı meydana geldi.

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