Marmara depremi hakkında korkutan açıklama: "1999 depremine benzer..." 28.01.2020 15:18

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından tüm gözler uzmanlardan gelecek bilgilere çevrildi. Özellikle Marmara’da büyük bir deprem olacağını söyleyen İTÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Aral Okay, “Marmara'da ki aktif fay haritası iyi biliniyor ve yaklaşık 250 senedir Marmara'nın içinden geçen kırılmamış bir fay var. Bu fayın uzunluğu 1999 depreminde kırılan fayın uzunluğa benzerdir. O açıdan Marmara içerisinde 7.4 bir deprem bekleniyor” ifadelerini kullandı.

"DEPREMİN OLMASI ŞAŞIRTICI DEĞİL, ÖNEMLİ OLAN HAZIRLIKLI OLMAK"

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aral Okay katıldığı televizyon programında "Depremin yaklaşık nerelerde olacağı biliniyor fakat ne zaman olacağını söylemek mümkün değildir. Bu açıdan önemli olan depreme hazırlıklı olmak yoksa depremin gelmesi şaşırtıcı değildir, devamı gelebilir. Ancak ne zaman gerçekleşeceğini söylemek mümkün değildir. Buna ek olarak İstanbul en büyük risk altında olan illerden birisidir. İstanbul'da yaşayan çoğu kişide bu depremin Marmara Denizi içinde olacağının farkındadır. Önümüzdeki 30 sene içerisinde olması öngörülüyor. Ek olarak depremin şiddetini etkileyen faktörlerde biliniyor. Bunlar; yer koşulları, binanın durumu ve depremin uzaklığıdır. Marmara'da ki aktif fay haritası iyi biliniyor ve yaklaşık 250 senedir Marmara'nın içinden geçen kırılmamış bir fay var. Bu fayın uzunluğu 1999 depreminde kırılan fayın uzunluğa benzerdir. O açıdan Marmara içerisinde 7.4 bir deprem bekleniyor. " şeklinde konuştu.