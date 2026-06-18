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Düzce'de ''Abart Egzoz'' denetimi: 18 araç men edildi!

Düzce'de ''Abart Egzoz'' denetimi: 18 araç men edildi!

Düzce’de abartı egzoz kullanan ve yüksek sesle müzik açıp çevreyi rahatsız eden sürücülere ceza yağdı. Trafik ekipleri tam 18 aracı trafikten men etti. İşte detaylar...

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenli, huzurlu ve daha yaşanabilir bir sosyal yaşam alanı oluşturmak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle gece saatlerinde vatandaşların huzurunu kaçıran gürültücü sürücüler, polis ekiplerinin radarına takıldı.

Şikayetler Üzerine Sürücüler Mercek Altına Alındı

Trafik polisleri tarafından kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen geniş kapsamlı uygulamalarda, abartı egzoz kullanarak yollarda gürültü kirliliği oluşturan ve yüksek sesli müzik sistemleriyle çevreye ciddi rahatsızlık veren sürücüler tek tek durdurularak mercek altına alındı.

18 Araç Otoparka Çekildi

Yapılan titiz denetimler sonucunda, durdurulan araçlardan 18 sürücünün 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini açıkça ihlal ettiği tespit edildi. Kurallara uymayan ve vatandaşın huzurunu bozan bu sürücülere ağır idari para cezası uygulanırken, araçları da çekici vasıtasıyla trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Emniyetten Net Mesaj: "Denetimler Artarak Sürecek"

Operasyonun ardından Düzce Emniyet yetkililerinden konuya ilişkin net bir mesaj geldi. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan, vatandaşların huzur ve güvenliğini doğrudan bozan bu ve benzeri ihlallere karşı denetimlerin kararlılıkla ve artarak devam edeceğini kamuoyuna bildirdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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