TEM Otoyolu'nda korku dolu anlar: Seyir halindeki tır alev topuna döndü

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 00:16 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 00:26

Dumanları fark edip emniyet şeridine kaçtı

Olay, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt Bahçeşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Otoyolda seyir halinde olan yabancı ya da yerli plakalı tırın motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu erken fark eden tır sürücüsü, aracı hemen emniyet şeridine çekerek kendini dışarı attı ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Tır saniyeler içinde alev topuna döndü

Sürücünün araçtan inmesinden kısa bir süre sonra alevler rüzgarın da etkisiyle tüm çekici ve dorse kısmını sardı. Tır adeta alev topuna dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri otoyol üzerinde yeni bir kaza yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği tek şeride düşürdü. İtfaiye ekipleri ise köpüklü ve tazyikli suyla alev alev yanan araca müdahale etti.

Trafik uzun süre kontrollü sağlandı

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu tırda çıkan yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda tır tamamen kullanılamaz hale gelerek hurdaya döndü. Yangın ve söndürme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik uzun süre kontrollü olarak tek şeritten akıtıldı. Küle dönen tırın çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından otoyoldaki ulaşım yeniden normale döndü.