Jandarma'dan 45 ilde dev 'Narko Pars' operasyonu: 352 zehir taciri yakalandı!

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 09:32

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 'Narko Pars' operasyonlarında, şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri 'skunk' tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi.

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Yalova, Osmaniye ve Düzce'de yapılan operasyonlardan önce saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri yürütüldü. Şüpheliler, teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri delillendirildi. Operasyonlarda 132 kilogram çeşitli uyuşturucu ile çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi ve 352 şüpheli yakalandı.