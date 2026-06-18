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Jandarma'dan 45 ilde dev 'Narko Pars' operasyonu: 352 zehir taciri yakalandı!

Jandarma'dan 45 ilde dev 'Narko Pars' operasyonu: 352 zehir taciri yakalandı!

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 45 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ‘Narko Pars’ operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 'Narko Pars' operasyonlarında, şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri 'skunk' tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi.

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Yalova, Osmaniye ve Düzce'de yapılan operasyonlardan önce saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri yürütüldü. Şüpheliler, teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri delillendirildi. Operasyonlarda 132 kilogram çeşitli uyuşturucu ile çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi ve 352 şüpheli yakalandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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