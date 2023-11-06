Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Soma Devlet Hastanesi'nin morg bölümünde, elektrik tesisatındaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi, ve hastane personelinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın sırasında yoğun dumanın oluşması sonucu hastane personeli, hastaları güvende tutmak için bahçeye tahliye etti ve ameliyatlar ertelendi. İtfaiye ekipleri yangına yaklaşık bir saat içinde müdahale ederek yangını söndürdü ve morgdaki dumanı tahliye etti.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, yangın hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "06/11/2023 tarihinde Soma Devlet Hastanesi'nde, UPS-Kesintisiz Güç Kaynağı Akü Grubu Odası'nda akülerin bir kısmında ısınma sebebiyle asit dumanı oluştuğu ve yangın sistemi duman dedektörlerinin devreye girdiği" belirtildi. Olayın ardından hastaların güvende olduğu ve tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, hastanenin elektrik sistemi tekrar devreye alındı. Yangın, daha büyük bir facianın önlenmesi için hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı.