Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sonucunda, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" ve "Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi" kanunlarına muhalefet suçlamalarıyla 18 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında ünlü isimler Dilan Polat ve Engin Polat da bulunuyor.

Tutuklanan 12 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Özellikle Dilan Polat'ın cezaevine girişi sırasında gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Aynı zamanda ünlü sporcu Sıla Doğu da polis ekipleri eşliğinde cezaevine getirildi.

Engin Polat ve diğer tutuklanan isimler ise tek sıra halinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer detayları açıklamayı sürdürüyor.