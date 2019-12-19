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Malezya'da kritik temas! Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi

19.12.2019 11:09

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Malezya'da, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.


Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Malezya'da bir araya geldi.

ÖĞLE YEMEĞİNDE BULUŞTULAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah tarafından devlet ve hükümet başkanları ile Kuala Lumpur Zirvesi misafirleri onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Zirvesi'nin yapıldığı Kuala Lumpur Konferans Merkezi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'a yemekte eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesinde, Malezya Kralı Sultan Abdullah, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Kuala Lumpur Zirvesi'nin sergi alanını gezdi.

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