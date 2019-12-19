Libya’da Hafter’i durduran Türk topu! Canlı yayında alay konusu oldu! 19.12.2019 11:06

Libya'da darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari'nin, AlHadath muhabiriyle yaptığı röportajda Türk subayların yaptığı top atışları nedeniyle Trablus'a giremedikleri söylemesi büyük alay konusu oldu.

Libya'da darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari'nin, AlHadath muhabiriyle yaptığı röportaj alay konusu oldu.

Sunucu: Trablus'a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?

Mismari: Türk subayların kullandığı bir top var. O girmemizi engelliyor.

Sunucu: Yani tek bir top mu sizi durduruyor?

HAFTER KİMDİR?

Hafter, Muammer Kaddafi döneminde ordu içindeki önemli komutanlardan biriydi. Libya-Çad savaşının da cephe komutanıydı ancak esir düştü; Amerikan ordusunun yardımıyla kurtarıldı.

Sığınma hakkı tanınmasıyla Amerika'ya yerleşen Halife Hafter, CIA'in merkezinin bulunduğu Virginia bölgesinde ikamet etti. O günden sonra ülke dışında Kaddafi karşıtı faaliyetlere başladı.

1993 yılında CIA'in desteklediği başarısız darbe girişimini yönettiği gerekçesiyle ülkesinde idam cezasına çarptırılmıştı.



KADDAFİ'DEN SONRA BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Hafter, Kaddafi'nin devrilmesinin ardından bir kez daha ortaya çıktı.

2014 yılında Milli Kongre'ye yönelik başarısız bir darbe girişiminde daha bulundu. Geçtiğimiz nisan ayında birliklerine başkenti ele geçirme emrini verdi. Ancak sonuç hüsrandı.



TÜRKİYE'Yİ DE SORUMLU TUTTU

Darbeci general, bu başarısızlıktan Libya'daki meşru hükümeti destekleyen Türkiye'yi de sorumlu tuttu.

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun sözcüsü, Türkiye'den gelip Trablus'a inmeye çalışan her uçağı düşman unsuru sayacaklarını, aynı şekilde Libya limanlarına yanaşmaya çalışan Türk gemilerini de hedef alacaklarını duyurdu.