Dövdü, fuhuşa zorladı, boğarak öldürdü... 9 yıl sonra serbest kalacak! 19.12.2019 11:10

Eşi Güneş Karaçuban’ı boğarak öldüren Sabri Barçağ’a ilk önce ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi. Daha sonra haksız tahrik indirimi yapılarak ceza 15 yıla düşürüldü. Avukatların hesabına göre Barçağ, dokuz yıl sonra serbest kalacak. Mahkeme, Barçağ’ın 'Eşim beni aldatıyordu' savunmasını esas aldı. Karaçuban’ın ailesi, kızlarının fuhuşa zorlandığını iddia ediyordu.

İstanbul'da, 21 Temmuz 2018 günü Emniyet'i arayan ihbarcı, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde, 31 yaşındaki Güneş Karaçuban'ın öldürüldüğünü bildirdi. Eve gelen polisler, iki çocuk annesi Karaçuban'ı boğularak öldürülmüş halde buldu. Karaçuban'ın imam nikâhlı eşi Sabri Barçağ (53), eşinin sabah 5'te eve geldiğini savunarak, "'Hayatıma karışamazsın' dedi. Kendimi kaybedip boğazını tuttum. Çok öfkeli olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum" diye konuştu. Barçağ, cezaevinden gönderdiği mektupta ise eşinin "Sevgilim var" dediğini ve evde kendisine bıçakla saldırdığını ileri sürdü.

'SÖZ VERMİŞTİ'

Hürriyet'in haberine göre Güneş'in kardeşi Bilal Karaçuban, şiddet gören ablasının bir süre kadın sığınma evinde kaldığını anlatarak, "Cinayetten bir yıl önce ablamı gidip aldım, evimize getirdim. Sabri ablamı defalarca almak istedi. Bir daha şiddet göstermeyeceğine söz verdiği için müsaade ettik" dedi.

Karaçuban, kumarda 50-60 bin TL kaybeden Barçağ'ın, ablasını fuhuşa zorladığını anlatarak, şunları söyledi:





YEĞENİ HABER VERDİ

"Ablamın vefatından bir hafta önce yeğenim Emrah beni aradı. 'Halama fuhuş yaptırıyor' dedi. Gece ablamın evine gittim. Ablam yoktu. Sabri'nin çalıştırdığı kahveye gittim. Ablamı sordum. 'Gece olmuş, ablam gelmiyor. Niye rahatsın' dedim. 'Bir şey olmaz, gelir' dedi. Sabah ablam evdeydi. Ablam, Sabri'nin zorla fuhuş yaptırdığını söyledi. Polisi aradım."

İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 5 Aralık günü savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Barçağ'ın eşini canavarca hisle öldürmediğini ve cinayeti haksız tahrik altında işlediğini iddia ederek, indirim yapılmasını ve 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Dün görülen son duruşmada, Barçağ'a ilk önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Daha sonra haksız tahrik indirimi yapılarak ceza 15 yıla düşürüldü. Avukatların hesabına göre Barçağ, dokuz yıl sonra serbest kalacak. Avukat Selin Nakıboğlu, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık, haksız tahrik indirimi sayesinde dokuz sene sonra aramızda" diye tepki gösterdi.