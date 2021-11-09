Lütfü Türkkan'ın küfrünü "AK Parti provokasyonu" diye örtmeye çalışan Akşener! İşte sana gerçek...

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfür etmesine ilişkin, "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uygun bir durum değil." dedi.



CHP ile ortak yapım bir yalanı yeniden dillendiren Akşener, bugün partisinin grup toplantısında "provokasyon" iddiasını yineledi. Akşener, "Geçtiğimiz cuma AK Parti'nin, planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Malı bulan mağribiler, cuma akşamından beri bu olay üzerinde tepindikçe tepiniyor." ifadeleriyle okları Lütfü Türkkan'dan şehit yakınına çevirmeye kalkıştı!

İZMİR YALANI DEŞİFRE OLDU

CHP ve İP'in İzmir yalanı çok geçmeden ortaya çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını Tahir Gümren'e küfür etmesini provokasyon olarak nitelemesine tepki gösterdi.







Dağ, Öztrak'ın partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Türkkan'ın şehit ağabeyine küfretmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.







Öztrak'ın konuya ilişkin gazetecilerden gelen soruya "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık." ifadeleriyle ve İzmir'de yaşayan Gümren'in Meral Akşener'in gezisi için özel olarak Bingöl'e gelmesinin hayatın olağan akışına uymadığını belirterek yanıt verdiğini hatırlatan Dağ, "Araştırdık, şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok. İkameti de Bingöl'de. Bir CHP klasiği. Konuyu sulandır, yalan söyle ve manipüle et. Türkkan'a kınama? Elbette yok." ifadelerini kullandı.







AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU'NDAN, CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK'A "PROVOKASYON" TEPKİSİ:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Görülüyor ki CHP Sözcüsü Sayın Faik Öztrak, hala ilk anda kalmış. Provokasyondan bahsederek, Lütfü Türkkan'ın avukatlığını yaparak bu rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor." dedi.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak'ın, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesi hakkındaki "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık." ifadesine ilişkin görüntülü açıklamada bulundu.

Türkkan'ın olaya ilişkin önce, "Bana provokasyon yapıldı" dediğini anlatan Akbaşoğlu, "Daha sonra görüntüler ortaya çıkınca kendisinin küfrettiğini, herhangi bir provokasyon olmadığını kabul etmek durumunda kaldı ve onun için de istifa etti ancak görülüyor ki CHP Sözcüsü Sayın Faik Öztrak hala ilk anda kalmış. Provokasyondan bahsederek, Lütfü Türkkan'ın avukatlığını yaparak bu rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor." diye konuştu.