Haberler Haber Videoları Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu! Çok sayıda yaralı var! İlk görüntüler...

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu! Çok sayıda yaralı var! İlk görüntüler...

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu! Çok sayıda yaralı var! İlk görüntüler...
09.11.2021 14:55 - Son Güncelleme: 09.11.2021 15:04
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Son dakika haberi! Kocaeli Gebze İlçesi Beylikbağı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, bilinmeyen bir nedenden dolayi kontrolden çıkan öğrenci servisi, refüjden dereye uçtu. Olay yerinde çok sayıda yaralı var.

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Gebze İlçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi ile Fikri Altıokka caddesi kesiştiği üzerinde meydana gelen trafik kazasında öğrenci servis minibüsü kontrolden çıkarak refüjden dereye uçtu.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans, itfiaye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunuyor. Servisin Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıdığı öğrenildi.

Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü! Çok sayıda yaralı var!

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