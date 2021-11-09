Şehit yakınına "ahlaksız" diyen Meral Akşener: Lütfü Bey olgunluk gösterdi

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de geçtiğimiz Cuma günü şehit ağabeyine ahlaksızca küfür etti. Türkkan'ın küfrü Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Türkkan önce inkar etti, sonra ise itiraf etti.

Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilerken, şehit ailesinden özür dilemeye ise lüzum görmedi.

STK'lar, şehit yakınları ve gazi dernekleri peş peşe Türkkan hakknda suç duyurusnda bulunurken, vatandaşlar Türkkan'ın partiden ihracını istedi. Ancak İYİ Parti, Türkkan'ı Grup Başkanvekilliği görevinden azletmek ile yetindi. Türkkan, Akşener'in talebi ile koltuğundan ayrıldı, yerine Erhan Usta getirildi.

Türkkan'ın yaptığını basit bir hata olarak gören İYİ Parti'den peş peşe açıklamalar gelirken, Akşener suskunluğunu bugün grup toplantısında bozdu.

Ne diyeceği merak konusu olan Akşener de, Türkkan'ın yaptığını 'Hislerine yenik düşmek' olarak yorumladı ve olayı provokasyon olarak değerlendirdi.

AKŞENER DE ŞEHİT AĞABEYİNE HAKARET ETTİ: AHLAKSIZ

Akşener, şehit ailesini planlı bir provokasyona alet olmak ile suçlarken, Türkkan'a ise tek laf etmedi.

Akşener şöyle konuştu:

"Nitekim, geçtiğimiz cuma talihsiz bir olay yaşadık. Cuma akşamından bu olay üzerinde tepiniyorlar. Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Sinirlerine yenik düştü. Bu hatayı mazur görecek değiliz."

ŞEHİT AĞABEYİNE İFTİRA ATIP KÜFRETTİ: PORNO SİTESİ GEZENLERE, YAVŞAK YAVŞAK...

Akşener sınırı aşıp şehit ağabeyi Tahir Gümren'e Lütfü Türkkan'ı aratmayan sözler sarfederek, "Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere, oralarda yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun." dedi.

FETÖ'CÜLER ALÇAK LÜTFÜ İÇİN DEVREYE GİRDİ! ŞEHİT AĞABEYİNE SOSYAL MEDYA KUMPASI

Böyle bir alçaklık görülmedi. FETÖ'cüler sosyal medya üzerinden bir hesap dönüştürerek Lütfü Türkkan'ın bacısına küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren'i "porno sitelerine giriyor" diyerek kumpas kurdu.

Köşeye sıkışan Akşener'in grup toplantısı öncesi FETÖ'cü sahte hesaplar Tahir Gümren ismi verilen hesaba şehit ağabeyinin fotoğrafını ekledi. Gümren'i sosyal medyada ahlaksız görüntüler izleyen biri olarak göstererek Lütfü Türkkan'ın küfrünü aklanmaya çalışıldı.

ŞEHİT AĞABEYİNE İFTİRALARA BAŞLADILAR

Faik Öztrak, yaptığı açıklamada, şehit ağabeyinin İzmir'den Meral Akşener'in gezisi için Bingöl'e geldiğini iddia ederek, "Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. Bu hayatın olağan akışına uygun bir durum değil. Daha önce Sayın Akşener'e yönelik Rize'de gerçekleşen provokasyon akıllarda." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ ÖZTRAK YALAN SÖYLEDİ, BİNGÖL'DE YAŞIYOR

CHP'li Öztrak'ın söz konusu iddiasını ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yalanladı. Öztrak'ın, "Lütfü Türkkan'ın hakaret ettiği şehit yakınının İzmir'den provokasyon için geldiği" iddiasını hatırlatan Hamza Dağ, "Araştırdık, şehit yakınının İzmir ile hiçbir bağı yok. İkameti de Bingöl'de. Bir CHP klasiği. Konuyu sulandır, yalan söyle ve manipüle et. Türkkan'a kınama? Elbette yok." cevabını verdi.