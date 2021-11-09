Şehit ailesine küfüre sahip çıkan Meral Akşener'in Başak Demirtaş'ı savunduğu video sosyal medyada gündem oldu

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit kardeşi Tahir Gümren'e ettiği ağza alınmayacak küfürler büyük tepki çekti. Skandal ifadelerin ardından İYİ Parti'den ise Lütfü Türkkan'a sahip çıkan şehit kardeşine ise 'Provokasyon' benzetmesi yapılan çirkin açıklamalar geldi.

Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Lütfü Türkkan'ın yaptığı çirkinliğe tepki göstermek şöyle dursun, şehit kardeşi Tahir Gürman'a "Ahlaksız" ve "Provokatör" gibi yakıştırmalar yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehit kardeşine partisinin milletvekili Lütfü Türkkan'ın ettiği ağza alınmayacak sözlerine adeta sahip çıktı. Türkkan'ın özrünü de 'Yüreklilik' olarak niteledi. Öte yandan Akşener'in daha önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler nedeniyle verdiği tepki de tekrar gündeme geldi.

BAŞAK DEMİRTAŞ'I BÖYLE SAVUNMUŞTU

Akşener, geçmişte Başak Demirtaş hakkında "Bugün devleti yönetenlerin çeyrek asırdır bir türlü kurtulamadığı kadın üzerinden siyaset yapma hastalığı en pespaye en alçakça ve en haysiyetsiz şekilde maalesef toplumumuza da yansıyor. Devleti yönetenler bizi biz yapan değerlere yabancılaştıkça onları takip eden bir takım yarım akıllılar meseleyi daha da batak çamur hale getiriyor.

Bunun son örneğini, bu seviyesizliği takip etmeyi meziyet sanan bir kendini bilmezin sosyal medyada Başak Demirtaş'ı hedef alan ahlaksızlığında gördük. Bu ahlaksızlık işine geldi mi kadının iffetinden dem vurup icap ettiğinde her tür alçaklığa yol veren bir çürümüş zihniyetin ürünüdür" demişti.

Akşener'in terör örgütü üyeliğinden yargılanan Demirtaş'ın eşi için gösterdiği hassasiyeti şehit eşi için göstermemesine sosyal medyadan tepki geldi.