Haberler Haber Videoları Şehit abisine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan geri vites! Böyle özür diledi…

Şehit abisine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan geri vites! Böyle özür diledi…

Şehit abisine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan geri vites! Böyle özür diledi…
06.11.2021 01:36 - Son Güncelleme: 06.11.2021 01:45
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de partisinin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit yakınını kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek küfretti. Toplum vicdanını yaralayn bu olay büyük bir infiale yol açarken tepkiler de peş peşe geldi. Bu durum karşısında köşeye sıkışan İP'in maganda vekili Türkkan geri vites yaptı ve sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kuru bir özür mesajı yayımladı. Öte yandan Meral Akşener'in söz konusu skandal olay karşısında vereceği tepki ise merak konusu oldu.

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