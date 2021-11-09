Lütfü Türkkan'da FETÖ avukatlığından sapıklığa her yol var! İşte geçmişini ifşa eden o tweetler
İP'li Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfür etmesi Millet İttifakı hariç tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. CHP ve İP skandala sessiz kalarak, Türkkan'a kalkan oldular. İP, vatandaşların onca tepkisine rağmen Türkkan'ı partiden ihraç etmedi, CHP ise Türkkan'ı değil şehit yakınını suçlayarak savcıları soruşturma açmak için göreve çağırdı. Tüm bunlar siyaset gündeminde sıcak tartışmaların konusu olmuşken İP'in harcayamadığı Lütfü Türkkan'ın geçmiş tweetleri ortaya çıktı. Lütfü Türkkan'da FETÖ avukatlığından sapıklığa her yol var! İşte Türkkan'ı ele veren o paylaşımlar...
09.11.2021 09:14
- Son Güncelleme: 09.11.2021 09:17
İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de Tahir Gümren isimli şehit yakınını kolunun altına alarak "senin bacını s...." diyerek alçaklığa imza attı. Tepkilerin ardından vekillikten istifa etmek yerine göstermelik olarak İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'a tepkiler dinmedi.
Lütfü Türkkan'ın geçmişi de benzer skandallarla dolu. Meral Akşener'in onca skandala rağmen biletini kesemediği Türkkan'da FETÖ avukatlığından sapıklığa her yol var! İşte Türkkan'ı ele veren geçmiş paylaşımlarından bazıları...