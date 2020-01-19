Libya'nın Türk Başbakanı'nın oğlu A Haber'e anlattı: Tüm servetini Libya için harcadı 19.01.2020 00:43

Libya'nın ilk başbakanı Sadullah Bey'in oğlu Orhan Koloğlu, A Haber Yaz Boz programına çok özel açıklamalarda bulundu. Orhan Koloğlu, "Kuzey Afrika'ya gidecek Osmanlı'ya, Akdeniz hakimiyetini sağlayacak olanlar için Kuloğlu sistemi getirildi. Biz Derne'deki Kuloğlu aşiretinin evlatlarıyız. Ben bütün İngilizlerle filan boğaz boğaza mücadele ettim." İşte Orhan Koloğlu'nun A Haber Yaz Boz programına yaptığı açıklamaların devamı...