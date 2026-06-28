Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Tır dorseleri artık raylarda taşınacak!

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 11:41

Lojistik Taşımacılıkta Yerli ve Milli Dönem

Türkiye, lojistik ve taşımacılık sektöründe ezber bozacak yeni bir döneme giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla yürütülen "Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi"nde prototip üretimin başarıyla tamamlandığını ve kritik test süreçlerinin resmen başladığını duyurdu.

2026 Yılında 100 Adet Üretilecek

Türkiye'de bir ilke imza atacak olan yeni nesil yük vagonları, karayolu taşımacılığının can damarı olan tır dorselerini rayların üzerine indirerek demiryolu envanterini güçlendirecek. Projenin lojistik sektörüne hem ekonomik hem de son derece çevreci bir alternatif sunacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, üretim takvimine ilişkin net mesajlar verdi. Uraloğlu, "TÜRASAŞ fabrikalarımızda 2026 yılı içerisinde toplam 100 adet tır dorsesi taşıma vagonu üretmeyi planlıyoruz. Testlerin hemen ardından milli demiryolu filomuza katılacak bu araçlar, lojistikte daha sürdürülebilir bir altyapı oluşturacak" ifadelerini kullandı.

İki Farklı Taşıma Modu Aynı Zincirde Buluşuyor

Geliştirilen bu yeni nesil vagonlar, karayolu ve demiryolu taşımacılığını birbirini tamamlayan ortak bir yapıya dönüştürerek intermodal taşımacılığın kapılarını açacak. Yüklerin bir taşıma modundan diğerine aktarılmasının büyük ölçüde kolaylaşacağını belirten Bakan Uraloğlu, projenin sektöre getireceği esnekliği şu sözlerle özetledi:

"Bu vagonlar sayesinde karayolu ile demiryolu aynı taşıma zincirinde buluşacak. Yükler, uzun mesafeli yolculuklarda demiryolunun sunduğu ekonomik ve çevre dostu avantajlardan sonuna kadar yararlanacak.