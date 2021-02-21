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Libya UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya suikast girişiminin detayları...

Libya UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya suikast girişiminin detayları...
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Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyunun başkent Trablus'ta silahlı saldırıya uğradığı, Başağa’nın sağlık durumunun iyi olduğu, olayda Başağa'nın bir korumasının yaralandığı, saldırganlardan ise birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de yakalandığı açıklandı.


Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyunun başkent Trablus'ta silahlı saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

Libya basınında yer alan haberlerde, Başağa'nın bulunduğu konvoyun Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde silahlı saldırıya uğradığı ve Bakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayda Başağa'nın bir korumasının yaralandığı, saldırganlardan ise birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de yakalandığı kaydedildi.

Öte yandan Canzur bölgesi sakinlerinden alınan bilgiler, bölgede yoğun silah seslerinin duyulduğunu doğruladı.

Bakan Başağa'nın konutu, Canzur'da Trablus sahil kesiminde bulunuyor.

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