Bülent Erandaç'tan Berat Albayrak'a atılan iftiralar hakkında bomba yorum: CHP'deki iki isme çok dikkat edin

CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik hakarete varan açıklamalarıyla planlı bir itibar cellatlığı yaptığını belirten Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, Türkiye'nin IMF'ye gitmediği için CHP'nin perişan olduğunu söyledi.

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç Berat Albayrak'a yönelik CHP'nin açıklamalarını değerlendirdi.

CHP PLANLI BİR İTİBAR CELLATLIĞI YAPIYOR

CHP'nin planlı bir itibar cellatlığı yaptığını belirten Erandaç, partideki iki isme çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Fait Öztrak'ın IMF'nin 2001'de Türkiye'yi bataklığa sürüklemesinde önemli rolü olduğunu belirken Erandaç, diğer ismin Selin Sayek Böke olduğunu ifade etti. Bu iki ismin sürekli olarak "IMF'den kredi alalım" diyerek IMF'in sözcülüğünü yaptığını belirtti.

ALBAYRAK BAŞARILI BİR BAKANLIK YAPTI

Berat Albayrak'ın çok başarılı bir bakanlık yaptığını belirten Erandaç, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulması ve sessiz sedasız şekilde doğal gaz arama gemilerinin alınmasına değindi.

IMF'YE GİDİLMEDİĞİ İÇİN CHP PERİŞAN

CHP'li isimlerin dertlerinin IMF'den kredi almak olduğunu belirten Erandaç, Berat Albayrak'ın bunu engellediğini ifade etti. IMF'ye gidilmediği için CHP'nin perişan olduğunu ifade etti.