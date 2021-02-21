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CHP neden Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alıyor? Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin deşifre etti

CHP neden Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alıyor? Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin deşifre etti
21.02.2021 20:08
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CHP ve yandaş medyası tarafından Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir algı operasyonu başlatıldı. Merkez Bankası'nın rezervlerini tartışma konusu eden CHP Eski Hazine ve Maliye Bakanı Beray Albayrak'a karşı bir kara propaganda başlatarak iftiralarla saldırdı. Berat Albayrak, rezervlerin buhar olduğuna yönelik çirkin iftira kampanyalarına karşı harekete geçti ve mesnetsiz iddialara ilişkin tazminat davası açtı. Tazminat, Terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanların ailelerine bağışlanacak. Peki CHP'nin asılsız iddia ve iftiralarla Berat Albayrak'a saldırmasının sebebi ne? CHP neden Albayrak'ı hedef alıyor? Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin CHP'nin asıl amacını tek tek anlattı.


CHP ve yandaş medyası tarafından Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir algı operasyonu başlatıldı. Merkez Bankası'nın rezervlerini tartışma konusu eden CHP Eski Hazine ve Maliye Bakanı Beray Albayrak'a karşı bir kara propaganda başlatarak iftiralarla saldırdı. Berat Albayrak, rezervlerin buhar olduğuna yönelik çirkin iftira kampanyalarına karşı harekete geçti ve mesnetsiz iddialara ilişkin tazminat davası açtı. Tazminat, Terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanların ailelerine bağışlanacak. Peki CHP'nin asılsız iddia ve iftiralarla Berat Albayrak'a saldırmasının sebebi ne? CHP neden Albayrak'ı hedef alıyor? Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin CHP'nin asıl amacını tek tek anlattı.
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