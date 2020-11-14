Haberler Video Haber Videoları Kurtuluş Tayiz Ahmet Kekeç'i anlattı: En önemli özelliği edebiyatçı yönüydü

Kurtuluş Tayiz Ahmet Kekeç'i anlattı: En önemli özelliği edebiyatçı yönüydü

Kurtuluş Tayiz Ahmet Kekeç'i anlattı: En önemli özelliği edebiyatçı yönüydü
14.11.2020 14:31
Ana Sayfa 01:51
Beyin ameliyatı geçirmiş...
Ana Sayfa 00:56
Formula 1 İstanbul'da sıralama...
Ana Sayfa 01:19
ABD'de ordunun başındaki...
Ana Sayfa 00:39
8 yaşındaki kızdan geriye...
Ana Sayfa 01:10
İBB'nin yapmadığı yolları ilçe...
Ana Sayfa 01:59
Rusya ile o görüşmeler bugün...
Ana Sayfa 01:49
'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya’...
Ana Sayfa 00:12
“Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya”...
Ana Sayfa 03:00
Ebru ile Akın arasındaki...
Ana Sayfa 06:34
Mucize bebek Ayda'nın babası...
Ana Sayfa 00:52
Türkiye'nin şefkati Libya'da
Ana Sayfa 04:05
Almanya'da İslam düşmanlığı

Gazeteci Kurtuluş Tayiz, 59 yaşında koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Ahmet Kekeç ile ilgili anısını anlattı. Tayiz, "Pandemi başlayana kadar Ahmet abiyle birlikte program yapıyordu. Tanıdığımız gazeteciler arasında en samimi, en içten, en doğal ama çok sağlam bir muhakemeye sahip olan, fikr-i takibi çok yüksek ve onu diğer gazetecilerden ayırt eden en önemli özelliği ise edebiyatçı yönüydü. İnanamıyorum kaybettiğimize ALLAH rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi.


Gazeteci Kurtuluş Tayiz, 59 yaşında koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Ahmet Kekeç ile ilgili anısını anlattı. Tayiz, "Pandemi başlayana kadar Ahmet abiyle birlikte program yapıyordu. Tanıdığımız gazeteciler arasında en samimi, en içten, en doğal ama çok sağlam bir muhakemeye sahip olan, fikr-i takibi çok yüksek ve onu diğer gazetecilerden ayırt eden en önemli özelliği ise edebiyatçı yönüydü. İnanamıyorum kaybettiğimize ALLAH rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Videoları