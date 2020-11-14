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SON DAKİKA: Acı haber sonrası Ahmet Kekeç'in oğlundan ilk açıklama: Yağmurdan sonra görüşürüz babam

SON DAKİKA: Acı haber sonrası Ahmet Kekeç'in oğlundan ilk açıklama: Yağmurdan sonra görüşürüz babam
14.11.2020 14:29
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Kovid-19 tedavisi gören Gazeteci-Yazar Ahmet Kekeç hayatını kaybetti. Kekeç'in oğlu acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, paylaşımında "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam." ifadelerini kullandı.


Kovid-19 tedavisi gören Gazeteci-Yazar Ahmet Kekeç hayatını kaybetti.

Kekeç'in oğlu acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, paylaşımında "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam." ifadelerini kullandı.


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