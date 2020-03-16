Koronavirüs'te sosyal izolasyonun önemini anlatan bu video kısa sürede viral oldu.
Koronavirüs'te sosyal izolasyonun önemini anlatan video16.03.2020 16:38
- Koronavirüs'te sosyal izolasyonun önemini anlatan video
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