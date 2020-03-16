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Koronavirüs'te sosyal izolasyonun önemini anlatan video

Koronavirüs'te sosyal izolasyonun önemini anlatan video

16.03.2020 16:38

Koronavirüs'te sosyal izolasyonun önemini anlatan bu video kısa sürede viral oldu.


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